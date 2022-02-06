نشرة المرأة والصحة.. نوع رخيص من التوابل مضا لـ فيروس كورونا ومرض الزهايمر.. فوائد غير متوقعة لاستخدام زيت الروزماري

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

خطوات يجب اتخذها إذا كانت نتيجة التحليل سلبيًا ولكن لديك أعراض كورونا



اوميكرون هو المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد ، ويعتبر من أكثر المتغيرات سريعة الانتشار وسهلة الأنتقال من شخص لأخر ولكن الرغم من ذلك يصعب التعرف عليها حتى من خلال الأختبارات و المسحات أيضا.

فوائد اعشاب المورينجا .. تعالج الإجهاد والتهاب المفاصل



المورينجا أوليفيرا نبات موطنه شمال الهند ويمكن أن ينمو في أماكن استوائية وشبه استوائية أخرى ، مثل آسيا وأفريقيا، استخدم الطب الشعبي أوراق المورينجا وأزهاره وبذوره وجذوره لقرون.

قبل ما المشكلة تكبر .. اكتشف الأعراض المبكرة لمرض السكري



تعد الأعراض المبكرة لمرض السكري من أهم الأشياء التى تساعد الإنسان فى الوقاية من مضاعفات المرض بل وممارسة الحياة بشكل طبيعي إذا تم الالتزام بنظام حياة صحي.

نصائح لـ زيادة مستويات الأكسجين في الجسم أبرزها ممارسة الرياضة



نقص الأكسجين في الجسم من المشاكل الصحية الأكثر شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص و بالأخص نتيجة الإصابة بـ فيروس كورونا أو ممارسة بعض العادات الصحية الخاطئة.

عرضة لفقدان الإحساس بالأمان | 4 أضرار تحيط بـ الطفل ريان



هزت حادثة سقوط الطفل ريان المغربي في البئر مختلف أنحاء العالم حيث ظل عدة أيام فى بئر ضيقة مظلمة بمفرده وهى بالطبع حادثة مروعة لن يتحملها الكبار إذا وقعت لهم .. فكيف يكون تأثيرها على طفل.

علاج حساسية السكر .. تعديل النظام الغذائي أبرزها



حساسية السكر تعني أن الجسم لا يستطيع معالجة أنواع معينة من السكر ، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، يمكن أن تؤدي العديد من المركبات المختلفة إلى هذا التفاعل ، بما في ذلك اللاكتوز والسكروز والفركتوز لا يوجد علاج واحد لهذه الحالة ، على الرغم من أنك قد تتخلص منها بمرور الوقت ، خاصة إذا بدأت عندما كنت صغيرًا. في غضون ذلك ، يمكنك تعديل نظامك الغذائي للتحكم في الأعراض.

نوع رخيص من التوابل مضادا لـ فيروس كورونا ومرض الزهايمر..دراسة تكشف التفاصيل



تلعب التوابل دور كبير فى صحة الإنسان ولكننا أحيانا نهمل بعض الأنواع ومن بينها الروز ماري للأسف، ولكن الأبحاث الحديثة كشفت فوائد خارقة لهذا النوع من التوابل

علاج بحة الصوت والتهاب الحلق. أبرزها المضادات الحيوية

غالبًا ما يمكن علاج بحة الصوت والتهاب الحلق؛ وقد يتحسن التهاب الحنجرة الحاد من تلقاء نفسه في غضون أسبوع، بالإضافة إلى أن تساعد تدابير الرعاية الذاتية، مثل اخذ فترة راحة من التحدث وشرب السوائل والقيام بعمل جلسات بخار الهواء في تحسين الأعراض.

طرق استخدام زيت السلمون.. بحسب الجرعات



هناك العديد من طرق استخدام زيت السلمون؛ حيث يسهل إضافته إلى النظام الغذائي الخاص بك، ويعد دمج زيت السلمون في نظامك الغذائي أمرًا سهلاً، وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول 3.5 أونصة (100 جرام) من الأسماك الدهنية مثل السلمون مرتين على الأقل في الأسبوع.

علاج نفسي والتأكد من سلامة المخ.. استشاري يكشف ما يحتاجه الطفل ريان لعيش حياة طبيعية بعد إخراجه من البئر



أثار سقوط الطفل ريان المغربي في البئر حالة من القلق والذعر فى العالم حيث ظل وحيدا عدة أيام دون ماء ولا غذاء فى نهاية بئر ضيقة عميقة.

فوائد غير متوقعة لاستخدام زيت الروزماري.. تخفيف الألم والتوتر أبرزها



اشتهر الروزماري استخدامه كتوابل للطعام ، إلا أنه أحد أشهر النباتات العطرية والطبية في جميع أنحاء العالم، ويستخرج زيت إكليل الجبل الأساسي من الروزماري الذي يحتوي على المكونات الأساسية للنبات .