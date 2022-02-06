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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حبس وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.. برلماني يوضح عقوبة السب والقذف الإلكتروني.. فيديو

الحبس
الحبس

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عقوبة السب والقذف الإلكتروني في القانون.


 

وقال "بدوي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "إذا تعرض أحد للسب والقذف الإلكتروني وتقدم ببلاغ ففي المادة ٢٥ حسب الجرم وحسب القذف، فإن عقوبة السب والقذف الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر  وغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد على٣٠٠ ألف جنيه ".


 

وأشار إلى أن مجلس النواب وخاصة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتواكب من التطور التكنولوجيا الهائل من خلال التشريعات سواء القوانين التيصدرت خلال الفترة السابقة أو سلسلة التشريعات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.


 

وأوضح أن الجريمة الالكترونية انتشرت خلال الفترة الأخيرة بلا جدال، وهناك الكثير ممن يقومون بعمل اكونتات مستعارة لممارسة أعمال الجرائم الإلكترونية".

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات الجرائم الإلكترونية مجلس النواب الإتصالإت وتكنولوجيا لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجنة الاتصالات تطور التكنولوجيا الجريمة الإلكترونية النائب أحمد بدوي

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