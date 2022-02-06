سفير مصر في الكاميرون: الأجواء حماسية هنا.. في 10 طيارات وحوالي 3 آلاف مشجع ..فيديو

قال مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون ، إن لاعبين منتخب مصر رجال وهيقدموا ألي وعدوا بيه قائلا " أن شاء الله غدا تعود الجماهير المصرية والمنتخب إلي مصر ومعهم الكأس " .

واضاف المليجي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الأجواء حماسية هنا أن المنتخب شعر سابقا بغضب الجماهير المصرية وحتي الأن والمنتخب يحاول إرضاء الجماهير المصرية حتي وصلنا إلي المباراة النهائية .

واوضح المليجي ، إن المنتخب المصري تحمل ظروف صعبة جدا في هذه البطولة وتحدي كل هذا واستطاع المنتخب تحقيق نتائج مذهلة ووصل إلي النهائي ، مؤكدا أن الجماهير المصرية سيأتون في 10 طائرات وعددهم حوالي 3 الأف مشجع .