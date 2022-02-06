قصور الثقافة تواصل تقديم الجديد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

الأحد 06/فبراير/2022 - 01:48 ص 2/6/2022 1:48:45 AM

تستمر الهيئة فى تقديم الزاد الثقافى لقراء المعرض من خلال عرض إصداراتها الجديدة بجناح البيع الخاص بها بقاعة رقم 1 جناح 36A.



يأتي برعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وضمن مشاركات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ال 53 المنفذة بعنوان "هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل"

صدر ضمن مشروع النشر بالهيئة، من سلسلة ذاكرة الكتابة التى يرأس تحريرها د. أحمد زكريا الشلق كتاب "دفاع عن البلاغة" لمؤلفه أحمد حسن الزيات مؤسس مجلة الرسالة وأحد رموز النهضة الثقافية.

ومن سلسلة الفلسفة التى يرأس تحريرها د. سعيد توفيق كتاب "الإغتراب سيرة مصطلح" للدكتور محمود رجب، بجانب كتاب "تفكيكية دريدا وأثرها في نظريات القراءة المعاصرة".

وعن أسعار الكتب يذكر أنها تتراوح من واحد جنيه وحتى 20 جنيه.

