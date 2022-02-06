معرض الكتاب 2020.. المونتاج السينمائي.. محاضرة للسينما بين يديك

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته 53المنفذة تحت شعار "هوية مصر" بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، عقدت ثانى محاضرات مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" والذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبإشراف عام من الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، بقاعة ابدأ حلمك بلازا ١.



عقد محاضرة بعنوان"أساسيات المونتاج السينمائي" للمونتير السينمائي حسام المحفوظى الذى إستهل حديثه بتوضيح المعنى الصحيح للمونتاج والدور الذي يقوم به فى الدراما، وأنه لا يقتصر على قطع وترتيب المشاهد فحسب ولكنه مسئول عن ضبط إيقاع الدراما وكذلك انسب لقطة للقطع بشكل ملائم لتصبح عمل فنى متكامل، لكنه يتطلب توفير صورة واضحة وجيدة ليتمكن المونتير من إجراء التعديلات المناسبة عليها بشكل جيد، مؤكدا أن العين لا ترى الألوان ولكنها ترى إنعكاساتها.



وأوضح أن أولى الخطوات هو إجراء تصحيح أولى ثم البدء في عمل تلوين جزئي، كما أكد أن أهداف المونتاج هو التتابع المنطقي، مبرر القطع، التشويق والاثاره، القطع خلال الحركة، تزامن الصوت مع الصورة، والقطع الى الخارج.



واختمت المحاضرة بعرض مشاهد من أفلام لإجراء تطبيق عملى لتدريب للدراسين عن أهمية القطع و تركيب المشاهد فى ضبط الايقاع كى يجذب العمل الدرامي الجمهور لمشاهدته كاملا دون شعور بالملل أو الوقت.