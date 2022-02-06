عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معرض الكتاب 2020.. المونتاج السينمائي.. محاضرة للسينما بين يديك

المونتاج السينمائي
المونتاج السينمائي محاضرة للسينما بين يديك

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته 53المنفذة تحت شعار "هوية مصر" بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، عقدت ثانى محاضرات  مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" والذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبإشراف عام من الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، بقاعة ابدأ حلمك بلازا ١.

txt

فاطمة ناعوت خلال مناقشة «سنوات الخماسين» في معرض الكتاب: مدينون لـ ياسر رزق بالكثير

txt

محمد عبدالرحمن من معرض الكتاب: الكتابة الساخرة تحتاج إلى تخمير الفكرة


عقد محاضرة بعنوان"أساسيات المونتاج السينمائي" للمونتير السينمائي حسام المحفوظى الذى إستهل حديثه بتوضيح المعنى الصحيح للمونتاج والدور الذي يقوم به فى الدراما، وأنه لا يقتصر على قطع وترتيب المشاهد فحسب ولكنه مسئول عن ضبط إيقاع الدراما وكذلك انسب لقطة للقطع بشكل ملائم لتصبح عمل فنى متكامل، لكنه يتطلب توفير صورة واضحة وجيدة ليتمكن المونتير من إجراء التعديلات المناسبة عليها بشكل جيد، مؤكدا أن العين لا ترى الألوان ولكنها ترى إنعكاساتها.


وأوضح أن أولى الخطوات هو إجراء تصحيح أولى ثم البدء في عمل تلوين جزئي، كما أكد أن أهداف المونتاج هو التتابع المنطقي، مبرر القطع، التشويق والاثاره، القطع خلال الحركة، تزامن الصوت مع الصورة، والقطع الى الخارج.


واختمت المحاضرة بعرض مشاهد من أفلام لإجراء تطبيق عملى لتدريب للدراسين عن أهمية القطع و تركيب المشاهد فى ضبط الايقاع كى يجذب العمل الدرامي الجمهور لمشاهدته كاملا دون شعور بالملل أو الوقت.

قصور الثقافة الاثار الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة مشروع إبدأ حلمك الثقافة السينمائية معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب

ترشيحاتنا

مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية.. تاريخ مواجهات المنتخبين يشهد تألق الفراعنة

صور تجسسية ترصد بي إم دبليو X5 M موديل 2023 الجديدة

5 حيل نفسية لزيادة الشعور بالثقة

عاجل| روسيا على وشك إعلان غزو أوكرانيا..تفاصيل

محسن صالح: موسيماني قاد الأهلي للفوز على مونتيري بطريقة 5/5 الإسبانية

معلمة الدقهلية المعتدى عليها: أولياء الأمور هددوني بأشياء أصعب من القتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

بكاء هستيري.. انهيار مراسلة الغد لحظة إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان |فيديو

قبل خروجه من البئر .. مشهد وفاة الطفل ريان |فيديو

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

عاجل| روسيا على وشك إعلان غزو أوكرانيا..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

فيديو

فيديوجراف.. بعد خروجه من البئر .. الطفل ريان في جنة الله الواسعة

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ