هنيدي عن وفاة الطفل ريان : طفل صغير نسانا أي خلافات اوعوا تفقدوا الأمل في ربنا

نعي محمد هنيدي الطفل المغربي ريان الذي وافته المنية امس السبت، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

وكتب محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : بعد وفاة ريان انتشرت بعض البوستات عن انك ماتتعلقش بأي أمل .. النوع ده خطر جدا ... هيخليك زي الطوبة مالكش طموح ولا احلام ولا امال ، بعد عن ربنا كبير ، جايز ربنا مدلناش اللي عايزينه .. بس اللي حصل الأيام اللي فاتت .

و تابع : اننا كلنا اتجمعنا وتابعنا قصة انسانية لطفل برئ ع الشاشات وقنوات بتبث ٢٤ ساعة وكله قلبه موجوع عليه ، علامة كبيرة جدا ان ربنا كان عايز يقولنا ايه .. طفل صغير نسانا اي خلافات او اختلافات . وروحه هتفضل مفكرانا دايما بده .. اننا كلنا واحد ،اوعوا تفقدوا الأمل في ربنا .



وأعلن الديوان الملكي في المغرب، امس السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.



وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".



يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما ظهرت لقطات مصورة والدا الطفل ريان يقفون عند فتحة النفق.