5 حيل نفسية لزيادة الشعور بالثقة

أكد المعالج النفسي تيس بريجهام أن الشعور بالثقة لا نولد به وهو مثل عضلات الجسم التي نبنيها ونعمل على تحسينها كل يوم من خلال التدريب المستمر.



ووفقاً لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، أكد بريجهام أن هناك عدة طرق للعمل على بناء الثقة في النفس على المدى الطويل، مثل معرفة قيمك وممارسة التفكير الإيجابي.

وتابع أنه في بعض الأحيان نحتاج إلى إظهار الثقة، وقدم بعض الحيل النفسية لكي نشعر بثقة أكبر أمام الآخرين:



1 - اعكس المعتقدات السلبية

غالباً ما نضع افتراضات حول المهارات التي نفتقر إليها، دون أن ندرك ذلك.

وقال: «لنفترض أنك كنت تشعر بالخجل عندما كنت صغيراً، لذا فإن التحدث أمام الآخرين الآن، كشخص بالغ، سيكون شيئاً سيئاً بالنسبة لك، خصوصاً لو طلب منك رئيسك».

ونصح بـ«تحدي المعتقدات السلبية التي لديك عن نفسك عن طريق عكسها. قد يكون هذا سهلاً مثل أن تقول لنفسك كل يوم: أنا متحدث ممتاز، والناس يريدون سماعي». وتابع: «استمر في تكرارها في رأسك أو قولها بصوت عالٍ، ستجد نفسك أقل قلقاً وأكثر استعداداً».



2 - لا تقل: «أعتقد» أو «لست متأكداً»

استبدل الكلمات والعبارات الضعيفة بالكلمات التي ستجعلك تبدو أكثر احترافية ومقدرة. وعند التحدث إلى الآخرين، تجنب بدء أو إنهاء الجمل بعبارة «أعتقد» أو «لست متأكداً» بدلاً من ذلك، استخدم عبارة «أنا أؤمن»، التي تضعك في موقع المسؤولية عن الفكر وتضمن لك الهدوء.

ولفت إلى أن عبارات مثل: «في رأيي» تجعلك تبدو أقل ثقة أيضاً ويجب تجنب المقدمات غير الضرورية.



3 - تذكر المواقف التي شعرت فيها بالثقة

قبل أن تفعل شيئاً تشعر بالتوتر حياله، جرب تمريناً تخيلياً تعيد فيه تجربة سابقة كانت لديك بها مستوى مثالي من الطاقة والتركيز والإنجاز، وراجع التجربة في ذهنك. وماذا كنتم تفعلون؟ من كان هناك؟ بم شعرت عندما انتهت؟ واستعن بهذه الطاقة الإيجابية والثقة لإنجاز ما تريد القيام به.



4 - ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي

من السهل جداً تضييع الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي ومقارنة نفسك بالآخرين لكن تذكر أن تلك المنشورات أو مقاطع الفيديو التي تراها لا تعكس الواقع دائماً، فلا توجد حياة مثالية.

وتأتي الثقة من الإيمان بنفسك وبقدراتك ومكانك في رحلتك الشخصية، أما مقارنة نفسك بأشخاص لا يشاركون سوى الأشياء «الفاتنة» في حياتهم تجعل من المستحيل رؤية إنجازاتك بوضوح.

لا تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي عندما تشعر بأنك غير متأكد من نفسك أو عندما تكون على وشك القيام بشيء صعب بدلاً من ذلك، احصل على دفتر يوميات واكتب عن الأشياء التي فعلتها والتي تفتخر بها.



5 - ارتدِ شيئاً يشعرك بالقوة

لدينا كل «هذا الزي» فستان، بذلة، بنطلون جينز، قطعة جواهر تجعلنا نشعر بالروعة والقوة.

ارتدِ هذه الأشياء عندما تحتاج إلى تعزيز سريع للثقة أو قضاء يوم ممل، فقد أظهرت الدراسات أن الملابس التي نرتديها يمكن أن تؤثر في عملياتنا المعرفية ويمكنهم زيادة أدائك وزيادة انطباعات الآخرين عنك.