معلمة الدقهلية التي تصدت لغش الطلاب توجه رسالة مهمة لأولياء الأمور

وجهت معلمة الدقهلية وداد حمدي عبد الحميد، التي تصدت لغش الطلاب، رسالة لأولياء الأمور قائلة: "كلكم راعٍ .. وكل راعٍ مسئول عن رعيته .. يعني هتقف قدام ربنا وهتُسأل عن ابنك ربته إزاي".

وأضافت وداد حمدي خلال لقائها على فضائية "تن"، قائلة: "احنا عندنا قرارات وزارية بتمنع دخول الموبيل في الامتحان .. وعندنا قرارات وزارية بتمنع الغش .. لو طبقناها هنشوف أكتر من كده .. لأن المشكلة في ولي الأمر مش فينا".

وتابعت المعلمة: "أنا عايزة ولي الأمر يربي .. احنا كمسئولين لما بنلاقي سلوك غلط بنقاومه .. فتقوم الطالبة ناقلة الموقف والصورة غلط لولي الأمر .. ويجي ولي الأمر المدرسة ويقول ديه بنتي انتوا بتعملوا ايه".

وأكملت: "هي بنتنا .. طالما دخلت من باب المدرسة فالبنت أصبحت بنتنا .. وولي الأمر بيفهمنا ويشكرنا .. والكلام ده في ثانوي .. لكن في مرحلة الإعدادي المفروض الأقرب للبنت هو ولي الأمر .. لازم يربوهم على المباديء ديه".