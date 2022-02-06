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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. جوائز الوصيف والبطل في كأس الأمم الإفريقية.. وموعد مباراة الأهلي وبالميراس

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

 


ه‍كهربا: فرحان لمحمد هاني.. ومنتخب مصر قادر على التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية

 

قال محمود كهربا نجم الأهلي والمعار لفريق هاتاي سبور التركي أنه سعيد بتألق لاعبي الأهلي أمام مونتيري المكسيكي ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد سجله محمد هاني ليصعد للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية..

 

 

جوائز البطل والوصيف في كأس أمم أفريقيا 2022
 

 

مع دقات الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد تنطلق المواجهة المرتقبة بين المنتخب الأول والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية والمقامة في الكاميرون علي ملعب اوليمبييه .

 

ويسعى المنتخب الأول للتتويج بـ كأس البطولة بعد غياب دام لسنوات حيث كانت اخر بطوله توج بها موسم 2010 بقيادة المعلم حسن شحاته
 

والد محمد شريف يكشف عن تصرف كيروش بعد أزمة تبديله أمام الكاميرون
 

 

قال والد محمد شريف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر أن كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة احتوي نجله بعد أزمة تبديله أمام منتخب الكاميرون ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة الاهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي كاس العالم للاندية
 

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