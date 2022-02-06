سيد عبد الحفيظ يكشف عن سر الفوز أمام مونتيري المكسيكي فى كأس العالم للأندية

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق تميز بالروح والإصرار أمام مونتيري المكسيكي ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد سجله محمد هاني ليصعد للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" كان هناك روح كبيرة وإصرار عند اللاعبين من أجل الفوز أمام مونتيري المكسيكي فى ظل الإصابات والغيابات ".

وأضاف:" كان الفريق خلال الفترة الماضية ينقصه عدد من اللاعبين وتحدثنا مع اللاعبين المتواجدين أننا كلنا ثقة فيهم وفى إمكانياتهم من أجل تحقيق الفوز فى كأس العالم للأندية ".

وتابع:" الأهلي مر باختبار صعب ولكن اللاعبين كانوا رجالة، وقولنا للاعبين احنا جايين نكسب ، وبالفعل كانوا على قدر المسؤولية".