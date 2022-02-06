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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع نسبة التعافي من كورونا بالسعودية إلى 93.9 %

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، عن إحصائيات فيروس كورونا في دول الخليج، حتى تاريخ 5 فبراير 2022م.

وأعلن المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن عدد اللقاحات المعطاة في دول الخليج تجاوزت الـ 105.247.265 جرعة، فيما ارتفعت نسبة التعافي في السعودية إلى 93.9%.

كما أوضح مركز الإحصاء الخليجي أن نسبة ارتفاع التعافي من كورونا في الكويت بلغت 90.2 % والإمارات 91.5% وعمان 92.2 والبحرين 85.4% ونسبة التعافي في مجلس التعاون الخليجي بلغ 91.5 %.

وبحسب المركز بلغت نسبة الإصابات المؤكدة 3.239.990 حالة؛ بينما بلغت حالات التعافي2.966.109.

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