كان حيًا حتى الساعات الأخيرة..صحفية مغربية: لحظة إخراج ريان من البئر كانت صدمة|فيديو

قالت سهام حليلة ، صحفية مغربية، إن اللحظات الأخيرة في حياة الطفل الريان كانت صدمة بالنسبة لنا، لأننا كنا على أمل أنه سيخرج حيًا ولكن لم تكتب له النجاة، حيث عثرعليه متوفيًا ولكن فريق الإنقاذ كان يظن أنه في غيبوبة وحاول الفريق الطبي أن يتدخل ويمده بالأكسجين، وحاولوا جاهدين أن ينقذوه ولكنه كان بالفعل متوفى.

وأضافت سهام حليلة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" والمُذاع على فضائية " دي إم سي"، أن ريان عندما خرج من البئر كان يعاني من نزيف حاد في الدماغ وبعض الكسور ، مؤكدة أنه كان حيًا يرزق حتى الساعات الأخيرة وهذا ما أكدته السلطات وفرق الإنقاذ .

واستطردت ، أنه والدايه استقبلا خبر الوفاة في صدمة شديدة ولكنهو كانوا راضيين بقضاء الله وقدره، موجهين كل الشكر لفرق الإنقاذ والشعوب العربية من بينهم مصر .

