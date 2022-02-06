محمد فضل الله يقترح إلغاء مباراة المركز الثالث في أمم إفريقيا

طالب الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي بإلغاء مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فى بطولة أمم إفريقيا .

واستند محمد فضل الله فى مطالبته بإلغاء المركز الثالث والرابع فى بطولة كأس أمم إفريقيا إلى ٦ اسباب.

وقال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد:

حان الوقت لإلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى كرة القدم وذلك للأسباب التالية:

اولا: رياضيا

مباراة ليست لها قيمة رياضية لان الفريقين مهزومين ، ومحبطين ومباراة ضعيفة جدا من حيث الداوفع الايجابية التى هى أساس الممارسة الرياضية التنافسية، ومباراة تمثل عبئا نفسيا كبير تشبه " امتحان المُلحق عند الرسوب فى اى مرحلة دراسية.

ثانيا :تسويقيا

مباراة قيمتها التسويقية ضعيفة جدا ، لانها بين فريقين بالفعل هزموا فى الدور نصف النهائى ، فالمُعلن لن يكون شغوفاً بوضع اعلانات ترافق هذه المباراة بشكل خاص كما يحدث فى العديد من البرامج.

ثالثا : جماهيريا

مباراة لا تحظى بمتابعة جماهيرية من مشجعي الفريقين لان الجماهير لن تمتلك الشغف الكبير فى متابعة فريقها بعد هزيمته فى نصف النهائي " والشغف الجماهيري أساس نجاح كرة القدم.

رابعا :

كل الأدوار فى بطولات كرة القدم المجمعة الفوز فيها ياخد الفرق الفائزه للأمام ، والهزيمه فيها لا تعطيك فرصة جديدة للعودة والمنافسة مجدداً ، بإستثناء دور نصف النهائي الهزيمة به تعود بك الى الوراء من خلال المنافسة على تحديد المركز الثالث والرابع .

خامسا:

ما قيمة المركز الثالث فى بطولات كرة القدم ، والتاريخ والجماهير لا تتذكر سوى الاول فمن منا يتذكر فى العديد من البطولات صاحب المركز الثالث او حتى الثانى.

سادسا : فكرة اللعب على المركز الثالث والرابع لا تتوافق مع فكرة الرياضة والتى تتمثل فى التنافسية الإيجابية نحو الفوز ، فمسابقات مثل السباحة والعدو والدراجات....إلخ مسابقات ، التنافسية فيها على ترتيب المراكز تنافسية منطقية وقائمة حتى انتهاء السباق وليست تنافسية قائمة على مباراة تقام بين فريقين مهزومين.