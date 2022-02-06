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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فضل الله يقترح إلغاء مباراة المركز الثالث في أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

طالب الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي بإلغاء مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فى بطولة أمم إفريقيا .

واستند محمد فضل الله فى مطالبته بإلغاء المركز الثالث والرابع فى بطولة كأس أمم إفريقيا إلى ٦ اسباب.

وقال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد: 
حان الوقت لإلغاء مباراة تحديد المركزين  الثالث والرابع فى كرة القدم وذلك للأسباب التالية:

اولا: رياضيا 
مباراة ليست لها قيمة رياضية لان الفريقين مهزومين ، ومحبطين ومباراة ضعيفة جدا من حيث الداوفع الايجابية التى هى أساس الممارسة الرياضية التنافسية،  ومباراة تمثل عبئا نفسيا كبير تشبه " امتحان المُلحق عند الرسوب فى اى مرحلة دراسية.

ثانيا :تسويقيا 
مباراة قيمتها التسويقية ضعيفة جدا ، لانها بين فريقين بالفعل  هزموا فى الدور نصف النهائى ، فالمُعلن لن يكون شغوفاً بوضع اعلانات ترافق هذه المباراة بشكل خاص كما يحدث فى العديد من البرامج.  

ثالثا : جماهيريا 
مباراة لا تحظى بمتابعة جماهيرية من مشجعي الفريقين لان الجماهير لن تمتلك الشغف الكبير فى متابعة فريقها بعد هزيمته فى نصف النهائي " والشغف الجماهيري أساس نجاح كرة القدم.

رابعا :
كل الأدوار فى بطولات كرة القدم المجمعة   الفوز فيها  ياخد الفرق الفائزه للأمام ، والهزيمه فيها لا تعطيك فرصة جديدة للعودة والمنافسة مجدداً ، بإستثناء دور نصف النهائي الهزيمة به تعود بك الى الوراء من خلال المنافسة على  تحديد المركز الثالث والرابع .

خامسا:

 ما قيمة المركز الثالث فى بطولات كرة القدم ، والتاريخ والجماهير  لا تتذكر سوى الاول فمن منا يتذكر فى العديد من البطولات  صاحب المركز الثالث او حتى الثانى. 

سادسا : فكرة اللعب على المركز الثالث والرابع لا تتوافق مع فكرة الرياضة والتى تتمثل فى التنافسية الإيجابية نحو الفوز ، فمسابقات مثل السباحة والعدو والدراجات....إلخ مسابقات ، التنافسية فيها على ترتيب المراكز تنافسية منطقية وقائمة حتى انتهاء السباق وليست تنافسية قائمة على مباراة تقام بين فريقين مهزومين. 

محمد فضل الله بطولة أمم إفريقيا كاس امم افريقيا منتخب مصر الكاميرون

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