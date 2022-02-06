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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر والسنغال ..عبد الحفيظ لـ صدى البلد: المنتخب الوطني قادر على التتويج باللقب الثامن

سيد عبد الحفيظ مدير
سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء قمة نارية بين منتخب مصر مع نظيره السنغالي في التاسعة مساء اليوم الأحد في نهائي أمم إفريقيا

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي: انه متفائل بمنتخب مصر والروح القتالية لدى اللاعبين، وأنهم قادرون على حصد اللقب الثامن للفراعنة بالإصرار والعزيمة والروح التي ظهروا بها في المواجهات الأخيرة.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ،  ان منتخب مصر قد يواجه بعد الاجهاد البدني بعد خوضه 3 مباريات بوقت اضافي ولكن المباراة النهائية لها حسابات اخرى وحصد اللقب لن يأتي بسهولة ودعوات الجميع لهم بالفوز وحصد اللقب.

وكشف عبد الحفيظ عن تواصله مع لاعبي الأهلي مع منتخب مصر للاطمئنان عليهم والتنسيق معهم بشأن اجراءات توجهم الى الامارات عقب الانتهاء من بطولة امم افريقيا للانضمام الى بعثة المارد الاحمر في ابوظبي للمشاركة في مونديال الأندية.

 وكان المنتخب الوطنى قد بدأ  مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم السودان  لياهل المنتخب  ثان مجموعته برفقة نيجيريا    وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة 5-4  كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1 ، وفاز المنتخب أمام الكاميرون  بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة.

 بينما تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط عقب الفوز امام زيمبابوي بهدف  والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى .

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