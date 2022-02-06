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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة مصر والسنغال .. إعلامي مغربي: الفراعنة أمام فرصة تاريخية لاقتناص اللقب الثامن في كان2021

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد عزيز بلبودالي الاعلامى المغربي بجريدة الاتحاد الاشتراكي أن مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا فرصة تاريخية أمام منتخب مصر لتحقيق اللقب الثامن.

ويلتقى فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب السنغال فى نهائى كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

قال عزيز بلبودالي فى تصريحات خاصة لصدى البلد:

مصر أمام فرصة تاريخية لإضافة اللقب الثامن لبطولة كأس أفريقيا للأمم وأكيد كلنا في الوطن العربي، بل كل  المحبين لكرة القدم الجميلة نتمنى الفوز للمنتخب المصري الشقيق لما قدمه من مباريات شيقة.

وتابع: كما قلت نتمنى الفوز للمنتخب المصري الشقيق وأعتقد بل أنا متأكد أن المنتخب المصري له كل المقومات الفنية والبشرية التي تؤهله لكي يكون المرشح فوق العادة لإحراز اللقب في المباراة النهائية بالرغم من أنه سيواجه السنغال المنتخب الذي يعج بالنجوم وباللاعبين الذين يمارسون في كبريات الدوريات الاوروبية يتقدمهم بكل تأكيد النجم ساديو ماني.

وأضاف: أعتقد أن مستوى المنتخبين المصري والسنغالي متقارب جدا إلا أن المنتخب المصري يتفوق في عدد من نقط القوة خاصة على مستوى خطي الدفاع والوسط بوجود حارس المرمى أبو جبل يمتلك كل المقومات البدنية والنفسية والمهارية، وبوجود الرائعين فتوح وعبد المنعم. وكذا في الوسط حيث يتعملق النني والسولية. أما على مستوى الهجوم فمن يمتلك لاعبا اسمه محمد صلاح فهو حتما يمتلك المفتاح السحري لتجاوز أعتد خطوط الدفاع.

استطرد : أتمنى أن يعتمد المنتخب المصري على أخذ المبادرة منذ انطلاق المباراة لكي يتمكن من امتلاك زمام الأمور ولما لا يعتمد على اللاعب زيزو بشكل رسمي منذ البداية لكونه يحسن التوغل في دفاعات المنافس ويجيد قيادة عمليات الهجوم..

اكمل: وأكيد أيضا أن منتخب مصر يمتلك شيئا لا يملكه منتخب السنغال ويتمثل في الروح العالية التي يلعب لها كل اللاعبين..وهي الروح بكل تأكيد التي ستشكل الفاصل في ترجيح كفة الفراعنة في نيل اللقب الثامن..

واختتم حديثه قائلا: نتمناه انتصارا لمصر وللعرب بإذن الله... كلنا على أمل أن يكون اللقب الثامن وذلك ليس بصعب على منتخب الفراعنة.

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