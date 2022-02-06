برشلونة يسعى للثأر من أتلتيكو مدريد في مواجهة نارية بـ الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، في تمام الخامسة والربع مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز لتحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم، وخطف المركز الرابع من الروخي بلانكوس.

وتعد مباراة اليوم “ثأرية” بالنسبة لفريق برشلونة، حيث خسر البلوجرانا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، في مباراة الدور الأول.

وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد تواجد أداما تراوري وبيير أوباميانج لأول مرة، بعد التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

على الجانب الآخر، يطمح فريق أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني لخطف الثلاث نقاط في مباراة اليوم، لتأمين المركز الرابع.

ترتيب أتلتيكو مدريد وبرشلونة:

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز الخامس.