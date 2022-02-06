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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جريشة عن اختيار "جوميز " لنهائي الأمم الأفريقية: مش عايزين نقلق من التحكيم

صدى البلد

قال الكابتن جهاد جريشة ، الحكم الدولي السابق:" الحكم فيكتور جوميز من نخبة الحكام الإفريقي ومرشح للتحكيم في كأس الأعمال وهو على المستوى الشخصي لما بينزل الملعب مبيفكرش في أي تفاصيل غير إن هو ينجح في المباراة"، مؤكدًا أنه بوجود حكم مثل فيكتور لن يعاني المنتخب المصري من الضغوط التي كانت تواجهه في السابق.
 

وأضاف جهاد جريشة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" والمُذاع على فضائية " دي إم سي"، أن فيكتور جوميز حكم مرن ويسمح بالتعديل إذا وقع خطأ من خلال إعادة اللقطة وهو ليس من الحكام التي تعاند وتتمسك بقرارها.

 

وأكد "جريشة": " انهاردة مش عايزين نفكر في التحكيم وعايزين نركز كمنتخب مصر إحنا نرجع بالكأس ونفرح الشعب المصري كله ".



8 الصبح - هاتفيا.. كابتن جهاد جريشة يتوقع الأداء التحكيمي لمباراة مصر بنهائي الأمم الأفريقية الليلة - YouTube

كأس الأمم الافريقية منتخب مصر جوميز ماتش مصر والسنغال اخبار توك شو

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