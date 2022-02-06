لقاء الخميسي تنعى الطفل ريان : وحد قلوب العالمين

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة للطفل ريان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت لقاء الخميسي: "حكاية طفل وحد قلوب العالمين".

وعرضت فضائية " العربية " تقريرًا مفصلًا عن تفاصيل قصة الطفل المغربي ريان الذي توفى بالأمس.

وأفاد التقرير ، أنه في حدود الرابعة صباحًا كانت فرق الإنقاذ على بعد مترين من الطفل العالق ريان وما بينهما أنفاسًا يحبسها العالم ، متابعًا أن القصة بدأت في 1 فبراير بإقليم شفشاون بشمال المغرب ،حيث سقط ريان في بئر عند عمق 32 مترًا وفي نفس اليوم نزلت فرق الإنقاذ إلى البئر لانتشال ريان لكنها فشلت.