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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البرلمان يناقش تعديلات قانون الشهر العقاري وإنشاء المجلس الصحي المصري.. غدا

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،عقد جلساته العامة غدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء الموافق  8  و 9 فبراير، بدلاً من موعدها المحدد سلفاً يوم الأحد ٦ فبراير. 

كما تقرر تعديل مواعيد اجتماعات اللجان النوعية لتصبح خلال غدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء .

وكان قد وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 ، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

ومن المقرر أن تشهد الجلسات العامة خلال الاسبوع الجارى ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

كما تشهد مشروع قانون بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

مجلس النواب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اللجان النوعية لجنة الشؤون الاقتصادية

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