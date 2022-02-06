بدء التشغيل التجريبي لقسم الاستقبال بمستشفي مشتول السوق بالشرقية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفي مشتول السوق المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بها، حيث تفقد قسم الإستقبال والطوارئ بعد الإنتهاء من أعمال رفع كفاءته وتوسعته، بتكلفة تقديرية بلغت ١.٥ مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني، موجهاً بالتشغيل التجريبي للقسم الجديد لحين الافتتاح الرسمي برعاية محافظ الشرقية.

وخلال الجولة ناقش وكيل الوزارة مع إدارة المستشفي تطوير العيادات الخارجية، موجهاً مدير عام الطب العلاجي بعمل دراسة شاملة لذلك بالتنسيق مع إدارة المستشفي والعرض علي وكيل الوزارة.

كما قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، وأطمأن علي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالأقسام الداخلية، والتأكد من تواجد الفرق الطبية بها، وإرتداءهم للواقيات الشخصية، كما ناقش الإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ بالمستشفي، وخطة علاج المرضي المصابين بكوفيد ١٩، وفقاً لبروتوكول العلاج المحدث من قبل وزارة الصحة والسكان، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي.