التأمين الصحي: الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى في 30 يونيو2022

قال حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إن الهيئة مختصة باعتماد المنشآت الصحية ووضع المعايير الخاصة بالمنشآت، متابعا: مصر تعتمد على المعايير الدولية المعترف بها في اعتماد المنشآت الصحية.



وأضاف "حسام أبو ساطي" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن منظومة التأمين الصحي تم إطلاقها بتوجيهات من الرئيس السيسي، متابعا: منظومة التأمين الصحي تعمل بشكل رسمي في بورسعيد والأقصر، وبشكل تجريبي في الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس.

وأوضح أن الوزارة تستهدف الانتهاء من المرحلة الأولي لتطبيق المنظومة بحلول 30-6-2022، متابعا: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة تعمل وفقا للمعايير الدولية ولكن بشكل مصري.

واسترسل: وضع المعايير المصرية تطلب جهد كبير، متابعا: منظومة الإيسكوا اعتمدت 4 معايير مصرية خاصة بإدارة المستشفيات والمنشآت و معايير وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والتحاليل الطبية.



وكشف عن أنه تمت الموافقة من قبل منظمة "الإيسكوا" على معايير المراكز الطبية المتخصصة والصيداليات والعيادات الخاصة، مشددا على أن كافة المعايير المصرية تم اعتمادها بشكل رسمي.