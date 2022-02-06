الأهلي يستعيد نجوم المنتخب.. طائرة خاصة لنقل اللاعبين من الكاميرون إلى أبوظبي

أجري محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، العديد من الإتصالات خلال الساعات القليلة الماضية بهدف التوصل لحل لوصول لاعبي الفريق الأحمر المتواجدين مع المنتخب الوطني من ياوندي بالكاميرون مباشرة إلي أبوظبي.

وكشف مصدر أن الخطيب يبذل جهود مكثفة ويجري إتصالات علي مدار واسع بهدف توفير طائرة خاصة لنقل اللاعبين الدوليين من ياوندي إلي أبوظبي مباشر.

وقال أن الخطيب تمني في إتصالاته التوفيق للمنتخب الوطني في مهمته وحصد اللقب القاري في النهائي أمام السنغال علي أن يغادر اللاعبين مباشرة إلي أبوظبي وينضموا للبعثة الحمراء في ظل الحاجة إلي جهودهم.

وأضاف المصدر أن هناك تجاوب كبير من مسئولي إتحاد الكرة في هذا الشان في ظل ما قدمه الأهلي من دعم كبير للمنتخب الوطني في مشواره ببطولة الأمم الأفريقية وخوض أولي مباريات مونديال العالم للأندية في غياب أكثر من 13 لاعب ما بين إصابات واللاعبين المتواجدين مع الفراعنة بالكاميرون.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس المكسيكي يوم الثلاثاء في نصف نهائي مونديال العالم للأندية.