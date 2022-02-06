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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنهاء إجراء التحاليل الطبية للمسافرين لتشجيع المنتخب بالمجان في الدقهلية

خلال إجراء التحاليل
خلال إجراء التحاليل

أنهت مديرية الصحة بالدقهليه إجراء كافة التحاليل الطبية اللازمة بالمجان لأبناء الدقهلية المسافرين إلى الكاميرون لتشجيع منتخب مصر في مبارة نهائي أمم إفريقيا في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتشجيع المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا من خلال سفر المشجعين إلي مقر إقامة البطولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمشجعين.

وقال الدكتور سعد مكي،وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه جرى عمل التحاليل الطبية لعشرات المشجعين من أبناء الدقهلية للمسافرين إلى الكاميرون لتشجيع المنتخب الوطني.

وتم إجراء مسحة كورونا لهم ، وتطعيم غير المطعمين بلقاح كورونا ، واستخراج شهادة التطعيم ، والتطعيم ضد الملاريا ، والحمى الصفرا ، وأكد أن كل ذلك تم بالمجان ودون تحميل المشجعين أي مبالغ مالية.

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أمم أفريقيا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدقهلية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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