مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا.. تحديث

بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم، محل بحث كبير من المصريين والعرب على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، ويقدم موقع صدى البلد، لقرائه تغطية حية وبث مباشر مباراة مصر والسنغال لحظة بلحظة في نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.

موعد مباراة مصر والسنغال اليوم

العرب بصفة عامة والمصريون بصفة خاصة على موعد الليلة لمشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال، ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي بين مصر والسنغال في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، ويسعي نجوم منتخب مصر لتحقيق لقب البطولة الثامن الغائب عن مصر منذ آخر 2010.

صلاح وماني في نهائي أمم إفريقيا بين مصر والسنغال



تشكيل منتخب مصر أمام السنغال في مباراة اليوم

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر أمام السنغال كالتالي : -

حراسة المرمى:

محمد أبوجبل

الدفاع:

أحمد فتوح

محمود حمدي «الونش»

محمد عبدالمنعم

إمام عاشور

الوسط:

محمد النني

عمرو السولية

حمدي فتحي

الهجوم:

محمد صلاح

عمر مرموش

مصطفى محمد

نجوم منتخب مصر

غيابات منتخب مصر أمام السنغال في مباراة النهائي

يغيب عن منتخب مصر اليوم في مباراة نهائي إفريقيا أمام السنغال كلا من:

- كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصرلحصوله على طرد في مباراة الكاميرون وبقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإيقافه مباراتين مع تغريمه 10 آلاف دولار، بسبب اعتراضه على قرارات الحكم الجامبي بكاري جاساما المثيرة للجدل في مباراة الكاميرون الماضية.

لحظة طرد كيروش من مباراة الكاميرون

- عمر كمال ظهير أيمن منتخب مصر، لحصوله إلى البطاقة الصفراء الثانية أمام الكاميرون.

- نجم الأهلي ومنتخب مصر أكرم توفيق، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام نيجيريا في الجولة الأولى بدور المجموعات.

- محمد الشناوي حارس المرمي الأساسي وأحمد حجازي مدافع المنتخب اللذان يعانيان من إصابة الضامة.

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم

تنقل 26 قناة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا وهي كالتالي:

Programme National (القناة الجزائرية الأرضية)

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max

beIN Sports Connect

TVT International

Sky Sports Football UK

Sky Sports Main Event UK

Sky Sports Premier League UK

RTS 1 Senegal

RTNC

RTB TV b faso

ORTM

TV3 Sport 1 Dan

SABC 1

ESPN 1 Nederland HD

Sportdigital

Canal + Sport 1 Afrique

CRTV Cameroon

K24 Kenya

TMC TV

Gabon 1ère

V Sport Premium HD.

RTI 1

V sport 1 HD Norge

Sanyuka TV

Canal 11 HD

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تردد قناة "الجزائرية الأرضية" عبر القمر الصناعي "نايل سات"، وتحمل القناة اسم "Programme National" على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

وكانت القناة الجزائرية قد حرصت على إذاعة مباراتي مصر ضد كوت ديفوار في دور الـ16 والكاميرون في نصف النهائي، لكنها رفضت بث لقاء الفراعنة أمام المغرب في الدور ربع النهائي.

رسالة أبو جبل قبل مباراة مصر والسنغال

على صعيد آخر، بعث حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل رسالة حماسية إلى جماهير الكرة المصرية قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية ضد منتخب السنغال.

وتمنى النجم محمد أبو جبل عبر موقع "صدى البلد"، أن يدعو جموع الشعب المصري للمنتخب الوطني بالتوفيق في مباراة مصر والسنغال لأنها ستكون مباراة صعبة - على حد وصفه- .

محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر

وأضاف أبو جبل الشهير بـ جاباسكي: إننا مستعدون لإسعاد المصريين والتتويج بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة، كما طالب الجميع بالدعاء للمنتخب من أجل رسم البسمة على وجوه المصريين.

وتمكن محمد أبو جبل حارس مصر الثانى من إبقاء مصر في بطولة أمم إفريقيا بعد تألقه اللافت للنظر في ركلات الترجيح للمرة الثانية.

ونجح أبو جبل، في التصدي لركلتي جزاء من لاعبي الكاميرون، هوكوتي وسيليكيه، قبل أن يهدر كلينتون ركلته الرابعة.