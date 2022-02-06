لدعم منتخب مصر.. شباب الدقهلية تعرض نهائي إفريقيا بـ200 مركز شباب و30ناديا

صرح علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بأن دعم المنتخب المصرى لكرة القدم أمام نظيره السنغالي فى نهائى كأس الأمم الأفريقية، اليوم "الأحد" فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة واجب وطنى على جميع المصريين.

وأشار الشربينى"، إلى أنه وجه جميع مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية والتى يتوفر بها شاشات عرض بأن تفتح أبوابها أمام جميع المشجعين لمشاهدة المباراة الحاسمة اليوم، فى مكان مناسب مع أخذ جميع الإجراءات الإحترازية، من لبس الكمامات والمحافظة على التباعد الإجتماعى.

وأوضح أن ذلك يأتي تمشيا مع سياسة وزارة الشباب التى يتبناها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب لجذب الشباب لمراكز الشباب وجعلها مراكز خدمة مجتمعية طبقا لرؤية القيادة السياسية 2030.

وأشار إلى أن جميع الإدارات الفرعية التى يبلغ عددها 19 إدارة فرعية والتى يتوافر بها شاشات عرض تشارك فى هذه الفعالية بواقع عدد 200 مركز شباب يتوفر بها شاشات عرض بالإضافة إلى 30 ناديا رياضيا يتوفر بهم شاشات عرض لمتابعة المباراة.

وتمنى الشربينى الفوز للمنتخب المصرى لكرة القدم اليوم أمام المنتخب السنغالي والفوز بلقب البطولة والعودة بالكأس إن شاء الله .

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