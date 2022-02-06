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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سباق تسارع مثيرة بين دودج تشالنجر هيلكات وجيب جراند شيروكي تراكهوك.. فيديو

سباق تسارع
سباق تسارع

تعتبر سباقات التسارع من اكثر الفعاليات المثيرة فى عالم السيارات ، والتى تلجأ إليها بعض الشركات لإظهار مدى قوة طرازاتها ، بالإضافة إلى تنظيم بعد عشاق هذه النوعية لبعض الأحداث للاستمتاع بأصوات السيارات المرتفعة والمثيرة .

 

وخلال سباق اليوم نشاهد سباق تسارع بين سيارة العضلات دودج تشالنجر هيلكات، و سيارة جيب جراند شيروكي تراك هوك الـ SUV عالية الأداء ، التى تعتبر سيارة جيب جراند شيروكي تراكهوك أقوى وأسرع نسخة إنتاجية من طراز جيب جراند شيروكي .

 

ويظهر خلال مقطع الفيديو التالى كلا من السيارتين دودج تشالنجر هيلكات، و سيارة جيب جراند شيروكي تراك هوك ، انطلاقهم من على خط ثابت ليخوضو سباق سرعة مثير .

 

ومن المعروف ان السيارة ان السيارة دودج تشالنجر هيلكات تم انتاجها للمرة الأولى في عام 2015 ، بمحرك V8 سوبرتشارجر، سعة 6.2 لتر، وقوة مذهلة تبلغ 707 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 881 نيوتن متر، مما يجعلها واحدة من أقوى محركات V8 الإنتاجية في ذلك الوقت .


ثم بعد ذلك وضعت دودج محرك V8 القوي هذا تحت غطاء محرك دودج تشارجر سيدان؛ و كانت دودج تشالنجر هيلكات مجرد بداية لعصر هيلكات، وأصبحت دودج تشالنجر هيلكات متفوقة على كل من فورد موستنج GT500، وشيفروليه كامارو ZL1.


وفي عام 2018 قدمت جيب سيارة جراند شيروكي تراكهوك، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متميزة في حلبات السباق بمحرك V8، بقوة 707 حصان، حيث اعتمدت على محرك مستعار من سيارتي دودج تشارجر اس ار تي هيلكات، و دودج تشالنجر اس ار تي هيلكات.

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