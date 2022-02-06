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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكاتب محمد شعير يكشف لغز تسمية روايته الخطة 51 ومحور أحداثها.. فيديو

الكاتب محمد شعير
الكاتب محمد شعير

حل الكاتب محمد شعير ضيقًا ببرنامج" صباح " الورد " المُذاع على فضائية" تن" ، حيث كشف خلال حواره عن لغز تسمية روايته " الخطة 51" وكيف تدور أحداثها .
 

وقال محمد شعير :" رقم 51 مرتبط بالبطل الرئيسي في الرواية وهو شاب عنده 16سنة وبيلعب كورة في نادي صغير وحلمه أن يحترف اللعب وينتقل إلى نادي جماهيري كبير "، معقبًا :" لما التحق بالنادي كان في نهاية الموسم وكانت التيشيرت الأخيرة المتبقية هى رقم 51 وكان مضايق في الأول عشان كان حاسس إن ده مش رقم مميز ولكن الرقم بيستمر معاه ويصبح الأيقونة التي تعبر عنه ".
 

وتابع "شعير" :" وخلال القصة هنعرف البطل ده حقق حلمه ولا لأ وإيه هي خطته لتحقيق حلمه"، مشيرًا :" أنا بالنسبالي فن الرواية ده كان حلم استمر لسنين طويلة جدًا وكان قرار الاتجاه لكتابة الأدب قرار صعب جدًا ولكن بعد خوض التجربة اكتشفت إن الأدب جميل والخيال ممتع في بناء شخصيات وأحداث خيالية ".

 

محمد شعير الخطة 51 الرواية الأدب اخبار توك شو

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