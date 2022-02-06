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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سمير ينضم للجهاز الفني للبنك الأهلي

أحمد سمير
أحمد سمير

انضم أحمد سمير نجم الزمالك السابق، للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، بقيادة خالد جلال خلال الساعات القليلة الماضية، ليتولى منصب المدرب بالجهاز المعاون لجلال .

وعقد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي ، جلسة مع أحمد سمير في حضور خالد جلال، ورحب خلالها بانضمام نجم الزمالك السابق للجهاز الفني للفريق.

ومن المقرر أن يبدأ أحمد سمير مهام عمله بالتواجد في تدريب  الفريق اليوم الأحد، ويستعد البنك الأهلي لمواجهة فريق سموحة المقرر لها يوم 10 فبراير الجاري، والمؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسبق لأحمد سمير العمل مدربا عاما مع البرازيلي فييرا في سموحة، بخلاف توليه منصب المدرب العام  للمقاولون العرب من قبل، كما عمل مدربا عاما لنادي زد في الجهاز الفني لإسماعيل يوسف قبل أن يرحل وينضم للجهاز الفني للبنك الأهلي.

أحمد سمير البنك الاهلي الزمالك سموحة الدوري الممتاز

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