مستشار البنك الدولي السابق: النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة |فيديو

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إن تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانية الدولية عن مصر خلال آخر 3 سنوات، كانت كلها إيجابية، حيث إن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة، فضلا عن زيادة حجم الصادرات المصرية.

وأضاف عمرو صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن التحكم في الموازنة العامة والمالية والإدارة الجيدة للموازنة العامة كان له دور أساسي في نمو الاقتصاد المصري، ووفقًا للتقرير توجد نسبة كبيرة من الصادرات المصرية التي بدأت تسد العجز في الواردات.

وعلق “صالح”، على تقرير مؤسسة فيتش بأن الاقتصاد المصري يحقق نموا مستداما مع الانتقال من الاعتماد على الاستيراد إلى التوجه نحو التصدير، قائلًا إن هذا ليس أول تقرير إيجابي يشيد بالاقتصاد المصري، فشهدنا خلال الفترة الماضية إشادة البنك الدولي وأيضًا صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتمانية الدولية في خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، كانت جميع تقاريرها إيجابية بشأن الاقتصاد المصري.



الأخبار - مؤسسة فيتش: الاقتصاد المصري يحقق نموًا مستدامًا مع الانتقال من الاستيراد إلى التصدير - YouTube