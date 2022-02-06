مستحيل الجسم يحرقها .. احذر تناول هذه الوجبات ليلا لهذا السبب

حذرت دعاء سهيل استشاري التغذية من تناول الوجبات السريعة نظرا لاحتوائها على سعرات حرارية كبيرة والتى تشمل البطاطس المقلية ، المياه الغازية وتسبب السمنة خاصة مع صعوبة حرقها في حالة تناولها فى ساعات متأخرة من الليل .



وأضافت دعاء سهيل خلال استضافتها ببرنامج طبيب البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن نظام التخسيس وانقاص الوزن يعتمد فى الأساس على تنظيم مواعيد تناول وجبات مريض السمنة والامتناع عن تناول الوجبات الغذائية بعد 7 مساءا .

وأشارت دعاء سهيل ، إلى أن السبب الرئيسى فى الابتعاد عن تناول الوجبات ليلا هو أن ماكينات الحرق تنشط نهارا وبخلاف ذلك تضاعف معدلات السمنة .