نرمين الفقي تنعي الطفل المغربي ريان عبر إنستجرام

نعت الفنانة نرمين الفقي الطفل المغربي ريان وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نرمين الفقي صورة للطفل المغربي ريان، و علقت عليها: “ربنا يرحمك يا حبيبي”.

وعرضت فضائية "العربية" تقريرًا مفصلًا عن تفاصيل قصة الطفل المغربي ريان الذي توفى أمس.

وأفاد التقرير، بأنه في حدود الرابعة صباحًا كانت فرق الإنقاذ على بعد مترين من الطفل العالق ريان وما بينهما أنفاسًا يحبسها العالم، متابعًا أن القصة بدأت في 1 فبراير بإقليم شفشاون بشمال المغرب، حيث سقط ريان في بئر عند عمق 32 مترًا وفي نفس اليوم نزلت فرق الإنقاذ إلى البئر لانتشال ريان لكنها فشلت.