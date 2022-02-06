محمد هنيدي يكشف عن أسوأ أعماله.. ويعلق: كنت هسيبه والجمهور رجعني.. نوستالجيا

حل الفنان محمد هنيدي ضيفا في حوار سابق مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة "دريم" وكشف خلال حواره عن أسوأ أعماله الفنية.



وقال محمد هنيدي إنه قدم العديد من الأعمال التي كانت دون المستوى المرجو في بداياته، متابعا: " كنت بوافق عشان الفلوس ودا كان في أول مشواري".

وأضاف: " من الأعمال اللي كنت رافضها مسلسل "وأنت عامل إيه" ، متابعا: " أنا مشيت ورفضت المسلسل ولكن الجمهور حب المسلسل بالرغم من موقفي".

واسترسل: "في حالة ابتعادي عن الفن والتمثيل هعمل مشروع وأعيش حياتي"، متابعا:" انا سعيد بالشهرة وحب الناس".

وأوضح: "كنت بضايق في الأول بسبب الشهرة ولكن أدركت أن دا حب ونعمة من ربنا"، مشيرا إلى أنه حقق جزء كبير من أحلامه ومازال يطمح لتحقيق المزيد.