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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

«رحلة آدم» المجموعة القصصية الأولى لـ محمود جمعة في معرض الكتاب 2022

محمود جمعه
محمود جمعه

تشارك المجموعة القصصية القصيرة التي تحمل اسم  "رحلة آدم"، للكاتب محمود جمعة عزيز في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، والذي انطلق في 26 من يناير الجاري، ويستمر حتى 7 فبراير المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

"رحلة آدم" هي المجموعة القصصية الأولى للكاتب الصحفي الشاب محمود جمعة عزيز، وتتضمن مجموعة 12 قصة متنوعة، حيث تتناول حكايات وأشكالا مختلفة من العلاقات الاجتماعية والإنسانية، التي تشهد على الصراعات والتحديات التي واجهها الإنسان منذ الخليقة، والتنازع بين قوى الخير والشر على الأرض، كما تتناول بعض المواقف الحياتية التي يتعرض لها الكاتب بشكل يومي، وضمت الرواية في طياتها مختلف الأجناس الأدبية، بطريقة لم يخطها أديب عراقي من قبله.

محمود جمعة عزيز، المعروف باسم عزيز، هو روائى وكاتب اقتصادي عراقي، من مواليد 13 يوليو 1994، ولد في محافظة الأنبار، ويعيش حاليا في بغداد، يقوم بإعطاء كورسات أدبية لطلاب كليات الآداب، حول مجموعته القصصية "رحلة آدم".

تشارك الطبعة الثانية من المجموعة القصصية الصادرة عن دار نشر الأهرام للنشر والتوزيع للمشاركة في ماراثون معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين في الأسبوع الأخير من يناير ٢٠٢٢.

رحلة آدم للكاتب محمود جمعة عزيز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام مركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس

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