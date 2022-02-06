لوكاشينكو: استجابة مشتركة لمينسك وموسكو إذا بدأت أوكرانيا الحرب ضد دونباس

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد، إن بلاده ستقوم بتنسيق استجابة مشتركة مع روسيا إذا بدأت أوكرانيا حربا ضد دونباس.

وقال لوكاشينكو إن بيلاروس لن تصدر الوقود أو الكهرباء إلى أوكرانيا إذا أدى سلوك كييف إلى حرب مع روسيا.

وأضاف “سنقطع جميع إمدادات الوقود وزيوت التشحيم إلى أوكرانيا ... وكذلك الكهرباء، ونحن لن نرزه إذا بدأوا حربا ضدنا أو روسيا”.

وتابع لوكاشينكو إن الحلفاء المحفوظين "ولفت الخطوط الحمراء" وأوكرانيا ستواجه عواقب إذا عبرتهم. الإجابة على سؤال من المضيف، وأكد أنه يشمل الضربات الصاروخية المحتملة ضد أوكرانيا".

وبحسب الرئيس البيلاروسي فإن الأزمة في المنطقة تتصاعد لأن الولايات المتحدة تدفع كييف نحو الحرب.