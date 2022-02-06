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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد حديث الحكومة

برلماني: نظام الجامعات الأهلية يتميز بمعايير واضحة ويوفر تكافؤ الفرص

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الحكومة

أكد عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، أن الجامعيات الأهلية حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتا الى أن النظام الجديد المأخوذ به في الجامعات الأهلية به معايير واضحة ومطبقة، دون أي تمييز بين المتقدمين، الأمر الذي يسهم فى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والموضوعية، والعدالة بين الطلاب في عملية القبول، ليتم القضاء على الثغرات، وكل السلبيات التى ترتكب فى نظام القبول بالجامعات الخاصة، وتوفير نقطة واحدة للتقدم لكل الجامعات، وتوزيع الطلاب بطريقة سهلة ومؤمنة.

 

وأكد “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن التعليم فى الجامعات الحكومية عليه رقابة مشددة، و وزير التعليم العالي يتابع  الأمر عن كثب و بدقة  عالية، وذلك من خلال وكلاء الوزارات بكل محافظة من محافظات الجمهورية على حد السواء، وكذا مجلس النواب أيضا فعل دوره الرقابي عليها.

 

وأوضح أمين قوى عاملة البرلمان أن القطاع الخاص فى العملية التعليمية يتطلب تشريعا جديدا، مشيرا إلى أن هناك استغلال كبير لأولياء الأمور، و خلال المرحلة السابقة تم عرض الالآف من طلبات تحويل الأسر من المدارس الخاصة للحكومية .

 

وتوجه “ يحيي” برسالة للجامعات الخاصة وكافة القائمين عليها بضرورة مراعاة الظروف الإقتصادية للأهالي ، حتى يتسنى للجميع الحصول على حقه العادل فى التعليم ، ومساعدة أبناؤنا الطلاب من المتوفقين والذين لم تتح لهم الظروف الإلتحاق بكلية معينة كانوا يطمحون إليها فى يوم من الأيام، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الجامعات الخاصة مقارنة بآخر 4 أعوام ماضية  سبب كبير وراء عزوف الطلاب عن  الجامعات الخاصة.

 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الجامعات الأهلية كأحد الروافد الجديدة والمتميزة ، التي تتيح فرص الحصول على تعليم عال بمستوى دوليّ، من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: انطلاقا من هذه الرؤية، يتعين علينا العمل على زيادة معدلات تنفيذ هذه الجامعات، بحيث تنضم إلى الكيانات العلمية والتعليمية الكبرى في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي وبحث آليات تمويل الجامعات الأهلية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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