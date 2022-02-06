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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عامل خلال التنقيب عن الأثار أسفل منزل في القليوبية

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط شخص خلال قيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بمنزل في منطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب.

وجرى ضبط أدوات الحفر وهي عبارة عن "بكرة وحبل وسلم و2 فأس وغلق"، كما تبين وجود حفرة بعمق 7 أمتار وبعرض 2 متر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

  بلاغ من الأهالى

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من الأهالى بقيام أشخاص بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل بمنطقة سنديون دائرة المركز.

وجرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير البحث الجنائى بالقليوبية وبالمعاينة والفحص تبين قيام "م ع ع"، 38 سنة عامل مقيم الهرم بالجيزة بالإتفاق مع مالك منزل بمنطقة سنديون دائرة المركز ويدعى "م ع م" للقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل سويسى من طابقين على مساحة  100 متر مكون من 3 حجرات.

وتم ضبط أدوات الحفر "بكرة وحبل وسلم و2 فأس وغلق"، كما تبين وجود حفرة بعمق 7 أمتار وبعرض 2 متر.  

وتحرر محضر بالواقعة وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بقيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بالإتفاق مع مالك المنزل، وتولت النيابة التحقيق.

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