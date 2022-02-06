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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا ترسل قوة خاصة لتدريب الجيش الأوكراني وسط مخاوف من غزو الروس

الجنود البريطانيين
الجنود البريطانيين

أفادت صحيفة ميرور البريطانية ، الأحد ، نقلاً عن مصدر عسكري أن المملكة المتحدة أرسلت أكثر من 100 من مستشاري القوات الخاصة إلى كييف لتدريب الجيش الأوكراني ومساعدته مع تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا.
 

ونقلت صحيفة 'ميرور' عن المصدر قوله: 'تم نشر قوات خاصة بريطانية في المنطقة لمساعدة وإسداء المشورة للجيش الأوكراني. ولديهم مجموعة مهارات واسعة ستكون بلا شك مفيدة للغاية للقوات الأوكرانية'.

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ومن المتوقع أن تقوم القوات البريطانية من SAS و SBS وفوج الاستطلاع الخاص ودعم القوات الخاصة ، والتي لم تعد تعمل في أفغانستان ، بتعليم القوات الخاصة الأوكرانية تكتيكات مكافحة التمرد والقنص والتخريب ، بحسب المصدر.
 

وتدهور الوضع غير المستقر حول أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة ، حيث أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن مخاوفهما بشأن التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية ، وحث الناتو الحلفاء على تعزيز دعمهم العسكري لكييف.

 

وحتى الآن، قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وبولندا ودول البلطيق بتزويد أوكرانيا بعدة دفعات من الأسلحة ، حيث أرسلت واشنطن قوات إضافية إلى بولندا ورومانيا المجاورتين.

ونفت روسيا بدورها مرارًا وجود نوايا لها بغزو أي دولة ، مشيرة إلى نشاط عسكري لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدودها ، وهو ما تعتبره تهديدًا لأمنها القومي.

واشنطن الناتو روسيا أفغانستان أوكرانيا

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