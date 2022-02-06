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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة العربية: الرئيس السنغالي يقود وساطة للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

ماكي سال
ماكي سال

ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس السنغالي ماكي سال، سيقود وساطة للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وذلك بعدما بحث الملف مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد خلال اليوم الثاني من فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ماكي سال أواخر الشهر الماضي، حيث أكد أنهما تحدثا حول رؤية مصر المستندة على أن نهر النيل مصدر للتعاون والتنمية وشريان حياة جامع لدول حوض النيل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع سال يوم 29 يناير، "أكدت للرئيس السنغالي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وفق قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا السياق، وفق إطار زمني مناسب ودون إجراءات منفردة".

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من جهته، أكد الرئيس السنغالي أنه يعمل على توقيع اتفاقيات في مجال الطيران لتيسير النقل الجوي بين البلدين، موضحا أن الزيارة التي يقوم بها إلى مصر شهدت التوقيع على العديد من الاتفاقيات في العديد من المجالات مثل الطاقة والآثار وغيرها.

وأضاف: "علينا الدفاع سويا مع صديقي الرئيس السيسي عن الأجندة الإفريقية"، معربا عن سعادته عن تنظيم مؤتمر المناخ المقبل داخل مصر، خاصة أن مصر صوت إفريقيا ونتطلع لدعمها أثناء رئاسة السنغال للاتحاد الإفريقي.

الرئيس السيسي، من جهته، قال إن المشاورات مع الرئيس السنغالي تناولت بحث تعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة في شتى المجالات، مؤكدا على عزم دفع العلاقات من خلال التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

 

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