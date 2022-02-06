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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يصل إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطني في النهائي الأفريقي

وزير الشباب و إنفانتينو
وزير الشباب و إنفانتينو

استقبل السفير مدحت المليجي سفير مصر بالكاميرون، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لحضور النهائي الإفريقي والذي سيجمع منتخبي مصر والسنغال في التاسعة من مساء اليوم.
وفور وصوله أجرى وزير الرياضة عدة اتصالات؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة ببعثة المنتخب الوطني استعداداً للمباراة، وكذلك تسهيل إجراءات استقبال الجماهير المصرية المتواجدة لمؤازرة المنتخب المصري.
ووجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للسفير مدحت المليجي سفير مصر لدى الكاميرون، على متابعته اللحظية عن كافة الأمور التي تخص المنتخب أو الجماهير التي جاءت لمساندة الفراعنة، مشيراً إلى أن كل الأمور المتعلقة بالبعثة والجماهير تسير بشكل إيجابي، وسط أجواء من التفاؤل بين الجميع لحسم مصر لقبها الثامن.

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