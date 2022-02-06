صلاح حليمة: زيارة الرئيس الجيبوتي لمصر مهمة لهذه الأسباب ..فيديو

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن زيارة الرئيس الجيبوتي لمصر مهمة وهذا تزامنا مع انعقاد مؤتمر القمة الأفريقي في دورته الـ35 خصوصا أن القمة تناقش موضوعات مهمة من ابرزها قضية المناخ وجائحة كورونا ومكافحة الإرهاب .

وأضاف صلاح حليمة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، إن مصر الأن لها دور محوري في المنطقة وهي من تقود هذه الملفات من خلال تبنيها للعديد من القضايا ومنها قضية إعادة أعمار غزة وقضية وقف اطلاق النار في ليبيا ، مؤكدا أن مصر لها دور مهم في قضية تغيرات المناخ .

وأوضح صلاح حليمة ، إن القارة الأفريقية تعاني كثيرا بسبب تغيرات المناخ وليس لأفريقيا دور أو سبب في هذه التغيرات ، مشيرا إلي أن هذه ليست الزيارة الأولي للرئيس الجيبوتي ولكنها الثالثة مؤكدا أن جيبوتي تدعم مصر في قضية سد النهضة .