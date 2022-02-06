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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلة الزمالك تنتظم في معسكر برج العرب غدًا استعدادًا لكأس العالم للأندية

صدى البلد

يغادر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك صباح غد الاثنين إلى مدينة برج العرب في الإسكندرية للانتظام في معسكر  مغلق لمدة ثلاثة أيام قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها القاهرة من١١ حتى ١٣ فبراير الحالي على صالة حسن مصطفى بمدينة ٦ أكتوبر.
ويتخلل معسكر سلة الزمالك في برج العرب خوض الفريق مباراة ودية مع منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل قبل العودة للقاهرة يوم الأربعاء المقبل والإقامة بأحد فنادقها في اليوم نفسه استعدادا للمونديال.


وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم عن وقوع الزمالك في مواجهة فريق سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا في نصف نهائي البطولة والتي تقام يوم ١١ فبراير الحالي في تمام السابعة مساء.. على أن تقام المباراة النهائية لمونديال السلة يوم 13 من الشهر نفسه.


كان فريق سلة الزمالك قد تُوج ببطولة الأفرو ليج التي أقيمت في رواندا، تحت إشراف الـNBA، كما توج ببطولة دوري السوبر في مصر.
ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديراً فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، سمير جودة مدربا، إسلام جمعة طبيبا، محمد سعيد مخططا للأحمال، ومصطفى محسن مديرا إداريا.
 

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