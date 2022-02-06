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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بالفيديو.. مستشار طبي: هشاشة العظام من الأمراض الشائعة لدى السيدات

دينا أبو السعود
دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة Bio naturals، إن المرأة يجب أن تركز على الفيتامينات والمعادن التي تحصل عليها من الطعام أو المكملات الغذائية، والابتعاد عن الضغط قدر الإمكان، لأن الضغط يؤدي إلى اضطراب كل الهرمونات لدى المرأة.

وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المرأة في حاجة إلى الكثير من الفيتامينات،  فالمرأة إذا كانت تعاني من شحوب الوجه، فذلك يعني أنها تعاني من نقص فيتامين "ب " والحديد، وإذا كانت تعاني من تساقط الشعر فهذا يعني أنها تعاني من نقص البروتين والحديد، وإذا كانت تعاني من وجود كدمات عند الاستيقاظ من النوم، فهذا يعني أنها تعاني من نقص فيتامين "سي".

ولفتت إلى أن المرأة قد تصاب بالاكتئاب إذا كانت تعاني من نقص الفيتامينات والمعادن، مضيفة أن هشاشة العظام من أهم الأمراض الشائعة لدى السيدات، خاصة بعد انقطاع الدورة الشهرية، ولذلك هناك ضرورة للحصول على الكالسيوم لمنع هذا الأمر.


 


 
مستشار طبي: فيتامين "سي" يساهم بصورة كبيرة في امتصاص الحديد

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة Bio naturals، إن الحصول على فيتامين "سي" مهم جدا، لأنه يحفز على إنتاج الكولاجين، كما أنه يساهم بصورة كبيرة في امتصاص الحديد، وعدم الحصول عليه يؤدي إلى نقص الحديد، حتى مع تناول اللحوم.

وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الشخص الذي يتناول الكالسيوم من خلال البيض والألبان قد يعاني من نقص الكالسيوم، وهذا يرجع إلى عدم تناول فيتامين "د"، الذي يساهم في امتصاص الكالسيوم.

وأضافت أن المكمل الغذائي ELP Multivit متواجد في كل صيدليات مصر، ويحتوي على 30 قرصاً، ويكفي شهر، ويحتوي على فيتامين "سي" و "أ" والكالسيوم، وكل عائلة فيتامين "ب" وهذا الأمر لا يوجد في أي مكمل غذائي، ويحتوي على الفوليك، وهذا يحمي من تشوهات الأجنة، وينتج الخلية العصبية للجنين.


 
بالفيديو.. مستشار طبي: المكمل الغذائي ELP Multivit آمن للاستخدام بعد الـ 13 عامًا

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة Bio naturals، إن الفوليك المتواجد في المكمل الغذائي ELP Multivit مهم للغاية، خاصة بعد انقطاع الدورة الشهرية، لأنه يساهم في ترسيب الكالسيوم على العظام، وهذا يقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام.

وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المكمل الغذائي ELP Multivit آمن جدًا للمرضعة، لأنه يزيد من نسبة الكالسيوم، ويساهم بصورة كبيرة في إنتاج الألبان بصورة أكثر كفاءة، ومناسب جدًا لمرضى الضغط والسكر والقلب، لأنه يحسن من نسبة الكوليسترول في الدم.

وأضافت أن المكمل الغذائي ELP Multivit آمن للاستخدام بعد الـ 13 عامًا، خاصة وأنه يزيد التركيز، ويقلل من الضغط العصبي، ويزيد من النشاط والطاقة والمناعة، وهذا الأمر مهم جدًا للطلاب.
 

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