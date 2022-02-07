نظر إعادة محاكمة 23 متهما في أحداث رمسيس.. اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة،اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة إجراءات محاكمة 23 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس" .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.