مصر ضد السنغال.. حمادة صدقي يشيد بـ كيروش: عمل حالة جميلة جدًا في الماتشات.. فيديو

أشاد حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر الأسبق، بآداء منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون؛ خاصة بعد تخطية منتخب السودان.

وقال حمادة صدقي، خلال لقائه مع الإعلاميين أحمد موسى وهاني حتحوت ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، في حلقة خاصة بمناسبة المباراة النهائية لمنتخب مصر ضد السنغال، إن «الفريق المصري عامل حالة جميلة جدًا وحصل تحول من مباراة كوت ديفوار؛ فيه التزام في الملعب، والروح رجعت».

وثمّن حمادة صدقي، الدور الذي قدمه مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش لقراءته الجيدة للمباريات؛ خاصة بعد لقاء منتخب السودان «عمل حالة جميلة جدًا في الماتشات كلها».

وعن غياب كيروش عن المباراة، أوضح حمادة صدقي أن مدرب منتخب مصر أنهى دوره قبل النزول للملعب من خلال تقديم التوجيهات والتعليمات اللازمة قبل بدء اللقاء «بتحاول تخلي الأمور هادية النص ساعة دي».

وأشاد حمادة صدقي، بدور الفريق الطبي لمنتخب مصر، مطالبًا لاعبي المنتخب بتقديم أفضل ما لديهم اليوم من أجل الفوز بالبطولة الثامنة لكأس الأمم الإفريقية، لافتًا إلى أن هذه المباراة سيسودها الحذر الشديد