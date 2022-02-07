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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق الأوكازيون الشتوي بتخفيضات كبيرة اليوم

بدء الأوكازيون الشتوي
بدء الأوكازيون الشتوي 2022

أعلنت وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، بدء موسم التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام ‏‏2022، اعتبارا من اليوم الاثنين 7- 2- 2022، ولمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين.

الأوكازيون الشتوي 2022

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الأوكازيون الشتوي وكازيون فرصة سانحة للمواطن وللتاجر أيضا الذي يستخدم الأوكازيون لإحداث رواج في تجارته ، ‏مضيفا أنه كل عام يدخل في الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد ‏عن 3500 محل، مؤكدا أن الاوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل ‏يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية و الشنط) ‏وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.

ونوه المتحدث ‏الرسمي للوزارة بأن الدكتور على المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية وجه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات ‏لأصحاب المحال للمشاركة في الأوكازيون مشددا على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.‏

وقال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الأوكازيون الشتوي يعد فرصة لكل مواطن مصري، للحصول على احتياجاته بتخفيضات تصل لـ60% وقد تصل لـ70% في بعض الأحيان.

وتابع "خليل"في تصريحات له:أن مدة الأوكازيون شهر، وكل محل لديه 15 يوما لتطبيق الأوكازيون.

وأضاف  الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن أي محل يريد المشاركة عليه أن يتقدم بطلب لمديرية التموين، للحصول على تصريح، وعليه أن يضع السعر قبل وبعد الخصم، ويتم التأكد من هذه الأسعار من خلال الفواتير أو الباركود.

ولفت الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين الى أن الهدف من مراقبة الأسعار قبل وبعد الخصم منع الأوكازيون الوهمي أو المشاركة في الأوكازيون بدون تصريح.

وأشار الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخليةإلى أن الهدف من مراقبة الأسعار قبل وبعد الخصم منع الأوكازيون الوهمي أو المشاركة في الأوكازيون بدون تصريح

الاوكازيون الشتوي ‏ وزارة التموين اليوم الأثنين السلع التجارة الداخلية

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