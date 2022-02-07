رئيس الحكومة: الجامعات الأهلية أحد الروافد الجديدة والمتميزة للوصول لتعليم عالٍ بمستوى دولي.. نواب: الجامعات الخاصة حادت عن أهدافها وتحولت الى سبوبة كبرى و"الأهلية" حاربت مغالاة المصاريف

برلماني: مصاريف الجامعات الأهلية منخفضة مقارنة بالخاصة

نائب: نظام الجامعات الأهلية يتميز بمعايير واضحة ويوفر تكافؤ الفرص

قوي عاملة النواب: القطاع الخاص فى العملية التعليمية يتطلب تشريعا جديدا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الجامعات الأهلية كأحد الروافد الجديدة والمتميزة ، التي تتيح فرص الحصول على تعليم عال بمستوى دوليّ، من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية وآليات تمويلها، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: انطلاقا من هذه الرؤية، يتعين علينا العمل على زيادة معدلات تنفيذ هذه الجامعات، بحيث تنضم إلى الكيانات العلمية والتعليمية الكبرى في أسرع وقت، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي وبحث آليات تمويل الجامعات الأهلية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن مصاريف الجامعات الخاصة ارتفعت جدا وهنا اتجهت الحكومة خلال الفترة الماضية الى انشاء الجامعات الأهلية واقتربت من افتتاح اربع جامعات أهلية جديدة وهذه خطوة إيجابية للحد من مغالاة الجامعات الخاصة فى الرسوم والمصاريف الدراسية.

أكد محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، علي أن مصاريف الجامعات الخاصة ارتفعت جدا وهنا اتجهت الحكومة خلال الفترة الماضية الى انشاء الجامعات الأهلية واقتربت من افتتاح اربع جامعات أهلية جديدة وهذه خطوة إيجابية للحد من مغالاة الجامعات الخاصة فى الرسوم والمصاريف الدراسية.

وقال “ إسماعيل” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن هناك تفاوت كبير فى مصاريف ورسوم دخول الكليات بالجامعات الخاصة التي تتعدى مابين عشرين الف جنيه الى أكثر من خمسين الف جنيه فيما بين الدخول لنفس الكلية من جامعة لأخرى متسائلا عن المعايير التى تم على اساسها وضع هذه الرسوم والمصاريف.

وطالب النائب محمد اسماعيل من الدكتور خالد عبد الغفار اصدار قرار ملزم لجميع الجامعات يتم فيه تحديد الرسوم والمصاريف بصورة عادلة ، مؤكدا ان الجامعات الخاصة حادت عن اهدافها وتحولت الى سبوبة كبرى لتحقيق أرباح طائلة على حساب العملية التعليمية داخل هذه الجامعات.

كما، أكد عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، أن الجامعيات الأهلية حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتا الى أن النظام الجديد المأخوذ به في الجامعات الأهلية به معايير واضحة ومطبقة، دون أي تمييز بين المتقدمين، الأمر الذي يسهم فى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والموضوعية، والعدالة بين الطلاب في عملية القبول، ليتم القضاء على الثغرات، وكل السلبيات التى ترتكب فى نظام القبول بالجامعات الخاصة، وتوفير نقطة واحدة للتقدم لكل الجامعات، وتوزيع الطلاب بطريقة سهلة ومؤمنة.

وأكد “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن التعليم فى الجامعات الحكومية عليه رقابة مشددة، و وزير التعليم العالي يتابع الأمر عن كثب و بدقة عالية، وذلك من خلال وكلاء الوزارات بكل محافظة من محافظات الجمهورية على حد السواء، وكذا مجلس النواب أيضا فعل دوره الرقابي عليها.

وأوضح أمين قوى عاملة البرلمان أن القطاع الخاص فى العملية التعليمية يتطلب تشريعا جديدا، مشيرا إلى أن هناك استغلال كبير لأولياء الأمور، و خلال المرحلة السابقة تم عرض الالآف من طلبات تحويل الأسر من المدارس الخاصة للحكومية .

وتوجه “ يحيي” برسالة للجامعات الخاصة وكافة القائمين عليها بضرورة مراعاة الظروف الإقتصادية للأهالي ، حتى يتسنى للجميع الحصول على حقه العادل فى التعليم ، ومساعدة أبناؤنا الطلاب من المتوفقين والذين لم تتح لهم الظروف الإلتحاق بكلية معينة كانوا يطمحون إليها فى يوم من الأيام، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الجامعات الخاصة مقارنة بآخر 4 أعوام ماضية سبب كبير وراء عزوف الطلاب عن الجامعات الخاصة.

من جانبه، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، وأن استراتيجية الوزارة تقوم في أحد محاورها الأساسية على إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة القادرة على تحسين جودة التعليم، من خلال الاستعانة بالكوادر الأكاديمية المتميزة وعقد شراكات مع جامعة دولية مرموقة لطرح برامج مُزدوجة الشهادة تؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل الإقليمية والدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار معدلات تنفيذ الجامعات الأهلية، والتي تشمل كلا من جامعة المنصورة الأهلية بنسبة تنفيذ 58.30%، وبني سويف الأهلية بنسبة 60.5%، وبنها الأهلية بنسبة 62%، وشرق بورسعيد الأهلية بنسبة 43.3%، وقناة السويس الأهلية بنسبة 56.5%، والزقازيق الأهلية بنسبة 63.5%، وأسيوط الأهلية بنسبة 58.5%، والمنوفية الأهلية بنسبة 28%، وجنوب الوادي الأهلية بنسبة 58%، والمنيا الأهلية بنسبة 29.3%، وحلوان الأهلية بنسبة 58.6%.

كما تم، خلال الاجتماع، استعراض رؤية وزارة التعليم العالي حول إنشاء الجامعات الأهلية، متضمنة عددا من المقترحات المتعلقة بدراسات الجدوى المالية، والتكلفة التقديرية لكل جامعة من هذه الجامعات، كما شملت مقترحات الرسوم والبرامج الدراسية، إلى جانب مصروفات التشغيل والتطوير.

وفي الوقت نفسه، تم استعراض تصور مقترح بشأن أعداد الطلاب المتوقع التحاقهم بالبرامج الدراسية والكليات التي تضمها الجامعات خلال السنوات المقبلة.