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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير البترول الأسبق: منطقة الشرق الأوسط بها ثلثي احتياطي النفط والغاز في العالم

نفط
نفط

قال الدكتور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الطاقة هي عصب الاقتصاد والاقتصاد هو مصدر القوة للدول، مشيرًا إلى أنه بالنظر للناتج العالمي في عام 2021 فأنه يبلغ حوالي 110 تريليون جنيه، منهم حوالي 24 تريليون في أمريكا والصين بعد ذلك 17 تريليون وروسيا تصل ل 2 تريليون فقط.


وأضاف "كمال" في حواره لبرنامج "المشهد" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TeN" اليوم الأحد، أن روسيا والصين يعتبروا القوتين الاقتصاديتين الكبار على مستوى العالم ويعتمدوا على الطاقة بأشكال مختلفة، موضحًا أن أوروبا في وقت من الأوقات كانت ترغب في الصعود من تحت عباءة القوة النفطية الروسية بعد أزمة القرن الأولى في عام 2014، وذلك بحديثها ببدائل من الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة وإعادة التدوير، لدرجة أنه عندما حدثت الأزمة قامت روسيا بإغلاق الغاز عن أوكرانيا.
وتابع، أن إغلاق الغاز عن أوروبا تسبب في دفع الدول الأوروبية للفاتورة وقاموا بسداد 10.5 مليار دولار في 24 ساعة، من أجل عدم إيقاف الغاز، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط وهي غرب الاتحاد السوفيتي وإيران والمملكة العربية السعودية وشمال أفريقيا بها ثلثي احتياطي النفط والغاز في العالم.
 

أسامة كمال القوانين الاقتصادية اخبار التوك شو

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