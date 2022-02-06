حرس الحدود الأوكراني يتسلم 3 مروحيات حديثة من فرنسا

أعلنت قوات حرس الحدود الأوكرانية، اليوم الأحد، استلامها 3 مروحيات فرنسية حديثة بموجب اتفاقية بين أوكرانيا وفرنسا، وذلك بالتزامن مع استمرار روسيا لحشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت قوات حرس الحدود في بيان -نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"- أن قوات حرس الحدود الآن لديها كافة البنية التحتية اللازمة للمروحيات، وخاصة منطقة هبوط المروحيات الجديدة بمعدات الإضاءة اللازمة.

وأشار البيان إلى أن 15 جنديا من قوات حرس الحدود الأوكرانية استطاعوا بنجاح إتمام برنامج تدريب في فرنسا للتحليق بالمروحيات الجديدة.

ولفتت الوكالة إلى أن المروحية الفرنسية "إتش 125" من صناعة شركة "إيرباص" مُزودة بنظام استطلاع ضوئي إلكتروني سيسمح للقوات بمراقبة الحدود الأوكرانية عبر الأشعة فوق الحمراء، كما سيتيح لهم تسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة ونقلها بمعدات القمر الصناعي، كما أنها مُزودة بجهاز تحذير وسماعات مُكبرة وأضواء لعمليات البحث.