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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر..توفير الأراضي الصناعية لزيادة الاستثمارات الخاصة بتعميق المنتج المحلي وارتفاع صادراته

صدى البلد

رئيس الوزراء يتابع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ملفات العمل

طلبات استثمارات جديدة لشركات أجنبية  في مجالي الزراعة والطاقة

عقد منتدى استثمار مصري - مجري   22-24 فبراير 2022 بمقر الهيئة

ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بنسبة 28,2%

تحديث منصة خريطة مصر الاستثمارية لإتاحة عدد أكبر من المزايا للمستثمرين الأسبوع الحالي


     التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة أهم ملفات العمل بالهيئة، وجهود تشجيع ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر. 
وخلال اللقاء، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أنه وفقاً لتكليفات رئيس الوزراء بالعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فقد تم استعراض عدد من طلبات تنفيذ استثمارات جديدة لشركات أجنبية تتضمن رغبة شركة إسبانية؛ لإقامة مشروع زراعي في مصر على مساحة 3 آلاف فدان، وإقامة مصنع لتصنيع وتعبئة زيتون المائدة؛ بهدف تصدير كامل إنتاجه على مساحة 50 ألف متر مربع، ويوفر حوالي 500 فرصة عمل مباشرة وحوالي 3000 فرصة عمل غير مباشرة، وكذا طلب آخر لشركة دنماركية لتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 250 ميجاوات في خليج السويس، فضلا عن دراسة زيادة استثماراتها في مصر من خلال تنفيذ مشروعات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما عرض الرئيس التنفيذي للهيئة نتائج التنسيق مع وزارة الخارجية لعقد منتدى استثمار مصري-  مجري في مصر في الفترة من 22-24 فبراير 2022 بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن المقرر أن يرأس الوفد المجري السيد وزير الخارجية والتجارة وبمشاركة 38 مستثمرا مجريا يمثلون مختلف القطاعات ذات الأولوية، فضلا عن مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية، ومن المتوقع أن يشهد المنتدى التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين لتشجيع الاستثمار وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
كما أشار "عبد الوهاب" إلى نتائج اجتماعاته مع بعض سفراء وممثلي الدول الأجنبية؛ وذلك لتشجيع تنفيذ استثمارات جديدة بمصر، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات الأجنبية بهذه الدول ضخ استثمارات جديدة من خلالها في الفترة المقبلة، حيث تم الاتفاق مع السيد/ أوكا هيروشي سفير دولة اليابان في القاهرة على تنفيذ جولة ترويجية في عدد من المدن اليابانية لعرض الفرص الاستثمارية محل اهتمام الشركات اليابانية وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في مصر، فضلاً عن الإعداد لعقد الدورة الثانية للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار قبل منتصف العام الحالي، كما تم الاتفاق مع السيد/ فرانك هارتمن سفير دولة ألمانيا بالقاهرة على ترتيب لقاءات مكثفة بمقر الهيئة مع ممثلي الشركات الألمانية المستهدفة لمناقشة الفرص الاستثمارية محل الاهتمام، والتنسيق المشترك لعقد فعاليات ترويجية تستهدف مجتمع الأعمال الألماني.
كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقريرا حول بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، الذي تضمن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بنسبة 28,2% وارتفاع نسبة نمو بند التأسيس والتوسعات في القطاعات غير البترولية بنسبة 22%.
وأوضح "عبد الوهاب" جهود الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل التحديات التي تواجه المستثمرين ومواصلة العمل على سرعة الانتهاء منها، كما تم مناقشة منظومة العمل الخاصة بالتوسع في توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين وما له من أثر إيجابي في زيادة الاستثمارات الخاصة بتعميق المنتج المحلي وزيادة صادراته.  
وأشار "عبد الوهاب" إلى قيام الهيئة بإطلاق تحديث خاص بعمل منصة خريطة مصر الاستثمارية خلال الأسبوع الحالي، الذي من شأنه إتاحة عدد أكبر من المزايا للمستثمرين، وتحسين محتوى الخريطة الاستثمارية؛ لتصبح خريطة تكاملية من خلال ربط الفرص الاستثمارية بكافة الدراسات القطاعية ودراسات الجدوى المبدئية، وكذا المقومات والمزايا النسبية والتنافسية لتلبية احتياجات العملاء، وتهيئة المنصة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة لدى جهات الولاية إلكترونيا من خلال الخريطة الاستثمارية.

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