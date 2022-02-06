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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مصر ضد السنغال.. ميندي يبعد تسديدة مروان حمدي ويحرم الفراعنة من التقدم

صدى البلد

أهدر المنتخب الوطني كرة خطيرة من منتخب السنغال في الدقيقة 115 من المباراة التي تجمع بينهما الان ضمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت تسديدة خطيرة عن طريق مروان حمدي لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس إدوارد ميندي ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وتمكن  محمد أبو جبل من التصدي لمحاولة هجومية خطيرة للسنغال بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق ساليو سيس إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها بامبا ديانج برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد أبو جبل ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

سيطر التعادل السلبي على مجريات الوقت الأصلى بين منتخب مصر ونظيره السنغالي على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن منافسات نهائي كأس الأمم الأفريقية.

نجح محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب الوطني في التصدي لهجمة للمنتخب السنغالي وأنقذ الفراعنة من هدف محقق في الدقيقة 52 من المباراة التي تجمع بينهما ضمن نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشن المنتخب السنغالي هجمة خطيرة بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء تعامل معها مدافعو منتخب مصر بارتباك شديد لينجح  محمد أبو جبل في السيطرة على الكرة من أمام أقدام ساديو ماني.

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مصر ضد السنغال.. ميندي يبعد تسديدة مروان حمدي ويحرم الفراعنة من التقدم

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